賴清德上任 | 國安部發文 批美台勾連大搞「台灣問題國際化」

台灣地區新任領導人賴清德履新之際，在北京，國家安全部微信公眾號發文提到聯合國大會第2758號決議，稱美國一些反華勢力妄稱決議「只承認中華人民共和國在聯合國的唯一合法代表身份，但是沒有涉及台灣在聯合國的代表權問題」。國安部批這是曲解聯大決議內容，更是美台勾連大搞「台灣問題國際化」鬧劇的罪證。

國安部：2758號決議內容確鑿，邏輯嚴密，不容質疑

國安部今日發布的文章表示，近年來，美國一些反華勢力不斷散布歪理邪說，歪曲聯合國大會第2758號決議，妄稱決議「只承認中華人民共和國在聯合國的唯一合法代表身份，但是沒有涉及台灣在聯合國的代表權問題」。這種論調藐視聯合國權威地位，曲解聯大決議內容，在台灣問題上偽造歷史、虛假敘事、誤導輿論，更是美台勾連大搞「台灣問題國際化」鬧劇的罪證。

國安部說，美國通過官方、學界及輿論界，不斷重申所謂「台灣地位未定論」。美方持續通過各種場合，或公開或暗示，不斷曲解2758號決議，妄稱決議中沒有「台灣」字眼、沒有解決台灣的「法理地位」和「代表權」問題、沒有限制台灣參與國際社會活動等。而民進黨當局不斷以刊文、受訪、遊行等方式訴諸「悲情」，攪動國際輿論，妄圖收割國際社會同情心。

同時，美國不斷通過拉動「朋友圈」表態方式，為其挑戰2758號決議渲染氛圍，而民進黨當局則通過「金援外交」等方式向某些小國拉票，使之搖旗吶喊，為台參與國際組織等「點贊加油」。

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國安部強調，2758號決議內容確鑿，邏輯嚴密，不容質疑。該決議明確「恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表」，還要求將台灣「代表」從其非法佔據的席位上驅逐，並使美國等少數國家為保留台灣席位而提出的所謂「雙重代表權」提案成為廢紙一張。

公開資料顯示，聯合國大會第2758號決議是1971年10月25日聯合國大會第26屆會議第1976次全體會議上，就「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」進行表決的決議，主要內容為恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。

近日美參議員推出跨黨決議，重申聯大第2758號決議不等於世界接受中國對台灣的主權宣稱。