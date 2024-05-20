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國台辦斥賴清德堅持「台獨」立場 釋放破壞台海穩定危險信號

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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台灣新一任領導人賴清德正式宣誓上任，他在就職演說中強調兩岸互不隸屬。國務院台辦發言人陳斌華回應指，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現 一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。

他指，台灣地區領導人的講話，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。 要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、合作不要對抗，是島內的主流民意。 台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分揭露了其「台獨工作者」的本性。

陳斌華指出，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。 「台獨」與台海和平水火不容。 對於任何形式的「台獨」分裂行徑，絕不容忍、決不姑息。

陳斌華也表示，祖國必須統一，也必然統一。 不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。 

外交部發言人汪文斌回應時強調，「台獨」是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號，推行「台獨」分裂都注定失敗。
 

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