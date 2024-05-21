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《環時》稱賴清德演說是「台獨自白書」 台灣將付出代價

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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賴清德接任台灣領導人，大陸官媒《環球時報》發表評論指，賴的就職演說是赤裸裸的「台獨自白書」，也是「害台宣言」，將把台灣推向兵兇戰危的火坑。

評論文章指，賴清德這份講話31處提到「民主」，21處提到「和平」，顯示民進黨當局深知自己現在正在做的就是把台灣推向兵兇戰危的火坑，因而拚命拉起「民主」的幌子給自己當護身符。所謂「民主」只不過是「台獨」給自己臉上抹的劣質脂粉，遮掩不住其「倚外謀獨」、「以武謀獨」的真面目。

在兩岸關係的定位上，賴清德把海峽兩岸定位成「兩個國家」，把「台灣」、「中華民國台灣」、「中華民國」都列為國名，但這根本不可能改變台灣只是中國一部分的地位，也無法阻擋祖國終將統一的歷史大勢，它的唯一作用就是加劇台海緊張局勢，讓台灣社會為「台獨」的豪賭付出高昂代價。

文章批評賴清德在講話中將西方反華勢力看作「自家人」，卻在把大陸同胞當作「外國人」，通篇充斥著對西方反華勢力的卑躬屈膝和搖尾乞憐。賴一方面呼應某些西方國家的謬論，污蔑大陸是「威脅」，另一方面公然鼓吹要「提升全民保家衛國的意識」，暴露出為「台獨」私欲不惜讓台灣民眾無辜犧牲的企圖。

文章最後強調，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離是台灣2300萬民眾在內的14億多中國人民的共同心聲和強烈共鳴。不管島內不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。「賴式台獨」只會加劇兩岸對立和台海動蕩，結果必然是自不量力、自取滅亡。

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地緣政治 賴清德 台灣 中國 兩岸關係

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