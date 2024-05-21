美國國會點名多家歐洲車廠 稱使用新疆強迫勞動零件

美國參議院發表報告點名寶馬、福士、積架越野路華，以及富豪汽車等歐洲車廠，指其進口美國的汽車使用涉新疆強迫勞動的零件，呼籲政府加強執法。

參院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）在新聞稿中表示，這些車廠使用了涉強迫勞動而被禁止的供應商所提供的零件，顯然它們的監管是不足夠的，也未建立必要的制度去確保那些零件不被用於那些進口到美國的汽車裡。他點名多家車廠，指其從美國《防止強迫維吾爾人勞動法》實體名單上的中國供應商採購。

其中，寶馬和積架越野路華從一家已被列入名單的四川企業採購零件，但即使在被告知供應鏈中可能涉強迫勞動問題，寶馬仍進口了8000涉有關零件的汽車。

懷登還批評一些汽車製造商在中國進行的審計不可靠，呼籲美國政府在上述實體名單中添加更多實體。

福士在一份聲明中表示，公司重視有關侵犯人權的指控，致力於防止在供應鏈中使用強迫勞動，關於上述報告中提到的供應鏈問題，該公司盡快採取了負責任的行動。寶馬則表示，致力於監控相關風險、調整政策和程式，以確保達到寶馬集團的嚴格標準，公司稱已採取措施停止進口受到影響的產品。

中國外交部已多次否認「強迫勞動」的指控，批評美方以謊言為依據一實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，目的是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。