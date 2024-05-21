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發改委：做好超長期特別國債首批項目下達準備

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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國家發改委表示，正會同有關部門和地方推進超長期特別國債支持「兩重」（國家重大戰略、重點領域）建設準備工作，包括做好項目儲備、細化任務舉措、做好第一批項目下達準備。近期已按照中央及國務院的要求作部署，在前期開展工作基礎上，梳理出一批符合要求並可立即下達投資的重大項目。

下一步，發改委將落實超長期特別國債支持「兩重」建設，加快中央預算內投資下達和地方政府專項債券發行使用進度。

去年增發的1萬億元（人民幣，下同）國債相關資金已全部下達到地方，項目進展總體順利，各地正在抓緊推動項目開工建設，截至目前，已落地的1.5萬個項目中，已開工建設的約1.1萬個，開工率超過70%。特別是災後恢覆重建項目總體進展較快，以京津冀為重點的華北地區等8省市項目開工率達到80%左右。

加快推進消費品以舊換新

在促消費方面，發改委將加快落實就業優先政策，千方百計穩就業、促增收，提高居民的消費能力。加快推進消費品的以舊換新，擴大汽車、家電、手機等商品消費和文旅等服務消費。上月，發改委兩次召開民營企業座談會，鼓勵有關生產企業、平台企業積極發揮作用。

據不完全統計，部分家電企業、汽車企業已公布的以舊換新補貼計劃金額超過150億元；多家電商平台與生產企業合作投入超過100億元開展以舊換新促銷活動。隨著相關政策持續落地，越來越多的民營企業正參與到這項工作中，讓更多先進設備及高質量耐用消費品進入社會生產和居民生活。

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