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電視劇《我的阿勒泰》爆火 新疆趁熱打鐵四招邀遊客

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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電視劇《我的阿勒泰》爆火 新疆趁熱打鐵四招邀遊客

只有8集的內地電視劇《我的阿勒泰》以綠草如茵、牛羊成群的景色和閒適樂觀的生活方式，僅開播兩個星期就吸引大批觀眾，讓人對遙遠的新疆阿勒泰產生無限憧憬。新疆官方藉著熱度，致力從四方面打造旅遊經濟強區，盼旅遊業成為當地的支柱產業。

依托阿爾泰山、天山 培育特色旅遊業態

新疆維吾爾自治區政府副主席孫紅梅介紹，關於「加快推進新疆由旅遊資源大區向旅遊經濟強區邁進，讓旅遊業成為興疆富民的支柱產業」，當地將從四方面努力。

一是深化文旅融合。加快推進西域都護府遺址群考古遺址公園，北庭故城考古遺址公園的建設，依托克孜爾石窟、蘇巴什佛寺等世界級文化遺產建設高品質的旅遊景區。促進非物質文化遺產與旅遊深度融合，今年新疆非遺館將落成並開館。

二是打造高等級旅遊品牌集聚區。加強旅遊景區改造升級，發揮世界遺產和國家5A級景區帶動作用，建設世界級旅遊目的地。要提升獨庫公路、G219、伊昭公路、阿禾公路等特色風景道的品質，打造國內頂級自駕旅遊線路。

三是培育特色旅遊業態。依托阿爾泰山、天山豐富的冰雪資源優勢，推動冰雪產業集聚發展，打造世界冰雪運動和冰雪旅遊勝地。還要大力發展探險遊、研學遊、康養遊、沙漠遊、低空遊等特種旅遊，創新發展民族民俗風情旅遊，開發邊境旅遊、跨境旅遊等產品。

四是提升旅遊服務品質。完善交通、住宿、餐飲等方面綜合服務設施，加快推進智慧旅遊的建設，推進入境旅遊的便利化，加強旅遊市場監管，打造「微笑新疆」服務品牌。

《我的阿勒泰》講了什麼故事？憑什麼打動觀眾？

該劇改編自作家李娟同名散文集，散文集記錄了作者在阿勒泰生活的點點滴滴，包括人與事的記憶和感悟。在電視劇中，生長在阿勒泰的漢族少女李文秀（周依然 飾）一心在大城市中追求文學夢想，卻屢屢碰壁，只好回到老家，與開小賣部的母親張鳳俠（馬伊琍 飾）相依為命。在結識哈薩克少年巴太（于適 飾）之後，文秀漸漸發現了當地之美。

值得一提是，馬伊琍在劇中的演技為人稱道。劇中，當女兒要賬回來，特別高興地說「我雖然笨手笨腳，但我還是個有用的人對不對。」張鳳俠說「啥叫有用，李文秀，生你下來不是為了讓你服務別人的。草原上的樹和草，有人吃、有人用便叫有用；要是沒有人用，它們就這麼待在草原上也很好，自由自在的。」

網友說，張鳳俠的這番話消除了不少人的精神內耗，學會與生活和解。

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