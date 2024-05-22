如大陸攻台 台積電及ASML據報能遙距關停設備

賴清德上台令兩岸關係再次緊張，彭博社引述多名消息人士指，如果大陸攻打台灣，台積電和阿斯麥（ASML）有辦法遙距讓最先進的芯片製造機器停止運轉。

報道指，美國政府已私下向荷蘭和台灣的官員表達了擔憂，因台灣生產著世界上大部分先進半導體，一旦大陸對台灣發動攻擊，難確定發生什麽事。荷蘭政府就這問題與ASML會面時，該公司向官員保證，他們有能力在遙距停用這些設備，並說荷蘭已經對可能的戰爭進行了模擬，以便更好地評估風險。

遙距關閉的功能適用於ASML的極紫外光刻機（EUV），每台售價超過2億歐元，而台積電是其最大的單一客戶。

另外，EUV需要頻繁維護，如果沒有ASML的備用零件，它們很快就會停止運作。

報道又提到，台積電董事長劉德音去年接受CNN訪問時暗示，任何人入侵台灣時都會發現，台積電的芯片製造設備僧出現故障，「沒有人可以用武力控制台積電，如果用軍事侵略，台積電工廠就會沒辦法運作」。

ASML、台積電、白宮國家安全委員會、荷蘭貿易部等未對報道發表評論。