  • 26°C
香港時間 : 2024522日 (Wed) 10:30
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

如大陸攻台 台積電及ASML據報能遙距關停設備

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

賴清德上台令兩岸關係再次緊張，彭博社引述多名消息人士指，如果大陸攻打台灣，台積電和阿斯麥（ASML）有辦法遙距讓最先進的芯片製造機器停止運轉。

報道指，美國政府已私下向荷蘭和台灣的官員表達了擔憂，因台灣生產著世界上大部分先進半導體，一旦大陸對台灣發動攻擊，難確定發生什麽事。荷蘭政府就這問題與ASML會面時，該公司向官員保證，他們有能力在遙距停用這些設備，並說荷蘭已經對可能的戰爭進行了模擬，以便更好地評估風險。

遙距關閉的功能適用於ASML的極紫外光刻機（EUV），每台售價超過2億歐元，而台積電是其最大的單一客戶。

另外，EUV需要頻繁維護，如果沒有ASML的備用零件，它們很快就會停止運作。

報道又提到，台積電董事長劉德音去年接受CNN訪問時暗示，任何人入侵台灣時都會發現，台積電的芯片製造設備僧出現故障，「沒有人可以用武力控制台積電，如果用軍事侵略，台積電工廠就會沒辦法運作」。

ASML、台積電、白宮國家安全委員會、荷蘭貿易部等未對報道發表評論。

開啟hket App，閱讀全文
國防 地緣政治 科技產品 科技戰 外交 軍事 賴清德 芯片 台積電 中國

上一篇文章

中國擬提高部分歐美進口汽車暫定稅率

下一篇文章

中方宣布制裁美前眾議員加拉格爾 不准入境凍結財產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款