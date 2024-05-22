傳TikTok將大裁員 解散全球用戶營運團隊

▲ 傳TikTok本周展開大裁員。

外媒引述消息人士指，TikTok已向其員工發出通知，計劃於本周對其全球運營、營銷團隊進行大規模裁員。

報道指，TikTok全球用戶運營、內容和營銷部門的約1000名員工中，將有很大一部分人受到影響。值得注意的是，TikTok計劃解散其全球用戶運營團隊，該團隊此前負責處理用戶支持、用戶通信等重要事務。團隊的剩餘員工將根據公司的需要重新分配至TikTok的信任與安全、營銷、內容和產品等部門。

與其他在2022年和2023年進行數千人規模裁員的科技巨頭相比，TikTok過去很少進行如此大規模的裁員，這可能進一步揭示了TikTok面臨的盈利壓力。

目前TikTok在美國正面臨著前所未有的不確定性，上月美國政府簽署了一項新法律，規定如果TikTok不與母公司字節跳動切割，將禁止其在美國本土運營。據今年稍早的報道，字節跳動的投資者估計，TikTok去年虧損了數十億美元。其全年200億美元收入中，約80%、即160億美元來自美國市場。

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