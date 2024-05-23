台海局勢｜解放軍今明兩日環台軍演 海陸空火箭軍全出動

賴清德剛就任台灣領導人，解放軍東部戰區今明兩天（23日至24日）在台灣島周邊開展聯合演習，對「台獨」與外部勢力提出嚴重警告。

新華社報道指，由早上7時45分開始，解放軍東部戰區在台灣周邊展開聯合演訓，涉及範圍包括台灣海峽，台島北部、南部、東部，以及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，今天至明天，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊展開「聯合利劍-2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

李熹稱，這也是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

福建海警：烏丘嶼和東引島附近海域執法演練

此外，中國海警也公布，福建海警今日（23日）在台灣控制的烏丘嶼和東引島的附近海域，進行綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及緊急處置能力。

在台北，防務部門形容解放軍軍演是不理性挑釁，不僅無助台海和平穩定，更凸顯霸道本質，對此表示遺憾。防務部門已出派海、空及地面兵力應對，強調全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」。

在野的國民黨呼籲對岸克制，停止不必要的舉措，避免台海衝突，並珍惜兩岸和平發展成果。

國民黨認為，大陸軍方此次軍演範圍除了台灣四周，還特別點出金門、馬祖、烏丘、東引，針對及警示意味濃厚，期盼台當局審慎應對，並衡量是否需要升級戰備。