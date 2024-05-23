中國制裁美國軍工企業及前眾議員 白宮反對

中國政府宣布對12家美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施，以及制裁美國威斯康星州（Wisconsin）前眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）後，白宮回應稱，對北京的措施表示反對。

路透社報道，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）被問到中方的制裁時，表示華府反對任何制裁。

北京周三（22日）宣布對洛歇馬丁（Lockheed Martin）、雷神導彈系統公司（Raytheon Missile Systems）等12間美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施，包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，拒絕向相關高級管理人員簽發簽證、不准入境包括港澳在內的中國領土。

外交部批評華府無視中方在烏克蘭危機上的客觀公正立場和建設性的作用，並以涉俄因素為由，非法單邊制裁對多家中國實體，並持續向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整，因此決定採取反制措施。

而加拉格爾近年在涉華問題上嚴重干涉中國內政，嚴重干擾破壞中美關係。

