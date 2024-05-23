台海局勢｜台軍事專家：大陸軍演是武力攻台全過程演練

大陸宣佈在台灣周邊軍事演習，與2022年圍台軍演相比，軍演區域更大，更逼近台灣。台灣軍事專家揭仲研判，這是大陸武力攻台的全過程演練。

據台灣《聯合報》報道，時任美國眾議院議長佩洛西2022年8月訪問台灣後，大陸在環繞台灣本島的六個海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

台灣新任總統賴清德的就職演說被北京方面認定是一篇「台獨自白」後，大陸解放軍東部戰區周四（5月23日）宣布今明兩天在台灣周邊開展「聯合利劍-2024A」演習。

根據解放軍東部戰區公告，不同於2022年圍台軍演，大陸此次軍演範圍包括：台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力進行軍演。

軍演範圍包括金門馬祖

《中國時報》指出，比起佩洛西2022年訪台及2023年4月環台包圍演習，此次軍演區域更大，更逼近台灣，分八個區域將所有台灣本島及外島團團包圍。



今次演練項目包括：聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。 東部戰區發言人李熹說，解放軍艦機也將抵近台島周邊戰巡，「島鏈內外一體連動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

對此，台灣軍事專家揭仲指出，大陸此次演練比起2022年的內容更加完整，除了最終的聯合登島外，基本上就是一次武力攻台的全過程演練。

揭仲指出，從目前已公佈的演習範圍與內容，可看出這是以武力攻台作戰各階段為場景的演習，且演習課目可能包括對外、離島的「封控作戰」，甚至是「近岸島嶼突擊作戰」，這是2022年8月與2023年4月的二次圍台軍演中，並未演練的項目。

他認為，此次之所以納入金馬及烏坵、東引，是因大陸一旦武力攻台，對台灣外離島勢必也要有相關動作，清除會對解放軍發動反擊的設施。

他提到，雖然此次軍演僅有兩天，但由於軍演名為「聯合利劍—2024A 」，可能代表這是系列演習中的一個，解放軍不排除在這次演習後，視各方反應再推出後續演習。

不過，台灣國防安全研究院所長蘇紫雲認為，此次軍演時間較短，屬於一種「快閃」操演，政治宣示意義高於軍事意義。