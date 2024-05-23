台海局勢｜台島三個方向軍演有何意義？國防專家解讀

解放軍今起一連2日在台灣周邊展開軍演；大陸國防學者解讀稱，這次演練全面打擊台灣政治、經濟中心及軍事基地實力，其中對東部更要演習阻斷台灣能源進口、美國援救及台獨勢力逃亡等三條線。

東部戰區宣布對台軍演後公布軍演區域圖，央視今天訪問國防大學國家安全學院副教授張弛分析此次意涵。

張弛表示，這次軍演分別的意義在於，在台灣北部進行演練，不僅是對台北政治和軍事的重要目標進行威懾，而且是對民進黨當局的一個「敲打」。

在台灣南部進行演練，政治上痛擊台獨的大本營。經濟上對台灣進行封鎖，高雄港是台灣第一大港，因此演習具有掐住高雄港這個台灣的海上門戶，沈重打擊台灣對外貿易的意味。

另在軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，這次演習表明解放軍能夠把台灣海軍牢牢困在港內，打擊台獨勢力，以武謀獨的幻想。

至於台灣東部進行演練，是為了阻斷三條線，包括阻斷台灣能源進口的生命線、阻斷台獨勢力想要逃避制裁向外逃竄的逃跑線；阻斷美國及其盟友向台獨勢力提供援助的支援線。

據公開資料，張弛為國防大學國家安全學院副教授、碩士研究生導師，從事國家安全戰略和國際戰略研究，多項成果獲全軍和國防大學教學科研獎勵，入選國防大學首屆名師名家工程「青年英才」。