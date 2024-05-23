中日韓領導人會議26至27日在首爾舉行

外交部發言人汪文斌宣布，國務院總理李強將於5月26日至27日赴南韓首爾出席第九次中日韓領袖會議。

汪文斌表示，中日韓是近鄰，同為亞洲和世界主要經濟體，在共同應對亞洲金融危機過程中開啟了三國合作。中日韓合作啟動25年來，逐步建立以領導人會議為核心，以部長級會議、高官會和70多個工作層機制為支撐的合作體系。李強將同日韓領導人共同出席三國領導人會議、中日韓工商峰會等重要活動，就中日韓合作交換意見。

汪文斌稱，在當前國際和地區形勢複雜演變的背景下，中方期待此次會議為三國合作注入新的動能，更好實現三國互利共贏。中方願同日方、韓方一道，落實中日韓合作未來十年展望等重要共識，深化經貿、科技、人文等領域合作，推進東亞區域經濟一體化，促進地區及世界的和平穩定與繁榮。

南韓方面亦證實消息。韓聯社報道，南韓國家安保室第一次長金泰孝表示，26日下午，總統尹錫悅將分別同中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄舉行會談。

次日，第九次韓中日領導人會議將舉行，三國領導人屆時將出席韓中日工商峰會並發表演講，勉勵與會的經濟界人士。

這將是韓中日領導人會議時隔4年5個月再次舉行，上次會議于2019年12月在中國成都舉行。