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發改委等四部門出通知：推動貸款利率穩中有降

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 6 小時前

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內地貸款市場報價利率（LPR）連續三個月維持不變，國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、人民銀行等部門近日發布通知稱，推動貸款利率穩中有降。持續發揮LPR改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，在保持商業銀行淨息差基本穩定的基礎上，促進社會綜合融資成本穩中有降。

在提升金融服務實體經濟質效方面，通知提到，營造良好的貨幣金融環境。穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉淀空轉。

保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。降低中小微企業匯率避險成本。推動銀行建立健全服務企業匯率風險管理長效機制，豐富匯率避險產品，加強宣傳培訓，優化中小微企業授信和保證金管理制度，加強政銀擔多方協作，共同降低中小微企業外匯套保成本。

在緩解企業人工成本壓力方面，通知提出，繼續階段性降低部分社會保險費率。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，實施期限延長至2025年底。

官媒：若絕大部分城市取消房貸利率下限 房貸利率將明顯下降

人行：取消首套二套住房個人貸款利率政策下限

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