  • 25°C
香港時間 : 2024523日 (Thu) 20:44
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台海局勢｜官媒解讀軍警協同演練：「金門模式」延伸至其他海域

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

分享：

分享：

解放軍東部戰區周四（23日）起一連兩日在台灣及金門、馬祖周邊開展聯合演習，大陸海警在烏丘嶼和東引島附近海域開展綜合執法演練，大陸官媒解讀稱，此次軍警協同演練，在「金門模式」的基礎上，開啟了「東引島」「烏丘嶼」新模式。

央視旗下新媒體「玉淵潭天」微信公眾號發文，指出此次演習指向烏丘嶼、東引島這兩個台灣所屬島嶼，相關人士稱，此次執法演練行動，進入了台灣在烏丘嶼、東引島附近所劃定的「禁止、限制水域」。

今年5月以來，大陸海警已在金門附近海域開展多次常態化執法巡查行動，在對歷次執法行動分析對比後，長期關注大陸海上執法行動的專業人士曾稱，大陸海警將參照「金門模式」，將執法行動的範圍逐漸擴大到馬祖、澎湖，乃至整個台灣海峽。

玉淵潭天指出，大陸海警這次用實際行動證明，「金門模式」已經復刻到了新的海域。

東引島戰略位置重要 出入閩江口重要據點

文章提到，東引島是台灣監控大陸海警船和軍艦在附近海域活動，以及出入閩江口的重要據點，戰略位置重要，被台灣官方視為對抗大陸的重要軍事據點地。距離大陸不遠的烏丘嶼情況也類似。這兩個島嶼軍事色彩更重，甚至可以稱為「台當局刻意打造出來對抗大陸的『橋頭堡』」。

文章認為，正因如此，這次大陸海警在發布相關資訊時，沒有使用先前曾經屢次使用的「執法巡查」的說法，而是換成「綜合執法演練」這個新的表述。

文章寫道，這次巡航，大陸海警進行執法行動的海域位於台軍事人員駐紮的島嶼附近，「本身就具有一定的軍事化和準軍事化屬性」。 在這種情況下，東部戰區出動軍艦軍機，在外圍繞航繞飛以策應大陸海警的行動，與大陸海警透過軍警協同的方式進行執法演練，就顯得很有必要。 而這種協同不僅是解放軍內部的協同，也是向軍警協同升級拓展。

另外，文章也引述軍事專家說法稱，這次大陸海警進入東引島和烏丘嶼的航線，也顯得靈活多變。
大陸海警進入東引島附近海域時從南側進入，而進入烏丘嶼附近海域時則從北側進入，專家認為，這意味著大陸海警和東部戰區完全有能力粉碎台官方「封鎖閩江口」和「奪取制海權」的想法，並破除台官方對「禁止、限制水域」的錯誤認知。

專家認為，針對不同海域的不同情況適當調整策略和方式，有針對性地將「金門模式」鋪開到馬祖、澎湖和台灣海峽，也是眼下和今後大陸海警開展執法行動的一項重要原則。

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台海局勢｜台軍事專家：大陸軍演是武力攻台全過程演練
今日
台海局勢｜台軍事專家：大陸軍演是武力攻台全過程演練
台海局勢｜解放軍展示「越海殺器」強調與台獨水火不容
今日
台海局勢｜解放軍展示「越海殺器」強調與台獨水火不容
台海局勢｜日本稱會直接向中方表達台海和平的重要性
今日
台海局勢｜日本稱會直接向中方表達台海和平的重要性
台海局勢｜台島三個方向軍演有何意義？國防專家解讀
今日
台海局勢｜台島三個方向軍演有何意義？國防專家解讀

你可能感興趣

台海局勢｜台軍事專家：大陸軍演是武力攻台全過程演練
今日 11:19
台海局勢｜台軍事專家：大陸軍演是武力攻台全過程演練
台海局勢｜解放軍展示「越海殺器」強調與台獨水火不容
今日 11:27
台海局勢｜解放軍展示「越海殺器」強調與台獨水火不容
台海局勢｜日本稱會直接向中方表達台海和平的重要性
今日 11:44
台海局勢｜日本稱會直接向中方表達台海和平的重要性
國防 地緣政治 金門 台灣海峽 軍艦 軍事 解放軍 兩岸關係 台灣

下一篇文章

台海局勢｜台學者：在這關鍵時點前 大陸不會大規模行動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款