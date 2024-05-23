台海局勢｜官媒解讀軍警協同演練：「金門模式」延伸至其他海域

解放軍東部戰區周四（23日）起一連兩日在台灣及金門、馬祖周邊開展聯合演習，大陸海警在烏丘嶼和東引島附近海域開展綜合執法演練，大陸官媒解讀稱，此次軍警協同演練，在「金門模式」的基礎上，開啟了「東引島」「烏丘嶼」新模式。

央視旗下新媒體「玉淵潭天」微信公眾號發文，指出此次演習指向烏丘嶼、東引島這兩個台灣所屬島嶼，相關人士稱，此次執法演練行動，進入了台灣在烏丘嶼、東引島附近所劃定的「禁止、限制水域」。

今年5月以來，大陸海警已在金門附近海域開展多次常態化執法巡查行動，在對歷次執法行動分析對比後，長期關注大陸海上執法行動的專業人士曾稱，大陸海警將參照「金門模式」，將執法行動的範圍逐漸擴大到馬祖、澎湖，乃至整個台灣海峽。

玉淵潭天指出，大陸海警這次用實際行動證明，「金門模式」已經復刻到了新的海域。

東引島戰略位置重要 出入閩江口重要據點

文章提到，東引島是台灣監控大陸海警船和軍艦在附近海域活動，以及出入閩江口的重要據點，戰略位置重要，被台灣官方視為對抗大陸的重要軍事據點地。距離大陸不遠的烏丘嶼情況也類似。這兩個島嶼軍事色彩更重，甚至可以稱為「台當局刻意打造出來對抗大陸的『橋頭堡』」。

文章認為，正因如此，這次大陸海警在發布相關資訊時，沒有使用先前曾經屢次使用的「執法巡查」的說法，而是換成「綜合執法演練」這個新的表述。

文章寫道，這次巡航，大陸海警進行執法行動的海域位於台軍事人員駐紮的島嶼附近，「本身就具有一定的軍事化和準軍事化屬性」。 在這種情況下，東部戰區出動軍艦軍機，在外圍繞航繞飛以策應大陸海警的行動，與大陸海警透過軍警協同的方式進行執法演練，就顯得很有必要。 而這種協同不僅是解放軍內部的協同，也是向軍警協同升級拓展。

另外，文章也引述軍事專家說法稱，這次大陸海警進入東引島和烏丘嶼的航線，也顯得靈活多變。

大陸海警進入東引島附近海域時從南側進入，而進入烏丘嶼附近海域時則從北側進入，專家認為，這意味著大陸海警和東部戰區完全有能力粉碎台官方「封鎖閩江口」和「奪取制海權」的想法，並破除台官方對「禁止、限制水域」的錯誤認知。

專家認為，針對不同海域的不同情況適當調整策略和方式，有針對性地將「金門模式」鋪開到馬祖、澎湖和台灣海峽，也是眼下和今後大陸海警開展執法行動的一項重要原則。