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台海局勢｜歐盟發聲明：反對以脅迫改變現狀

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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解放軍東部戰區昨日起一連兩日在台灣周邊海、空域軍演，歐盟發表聲明，重申反對任何以武力或脅迫方式片面改變台海兩岸現狀的行動。

歐盟對外事務部（EEAS）以發言人聲明的形式做出回應，稱軍演提高了海峽兩岸緊張情勢。

聲明強調，台海的和平穩定對區域和全球的安全及繁榮具有戰略重要性。保持台海現狀是歐盟的直接利益。歐盟反對任何以武力或脅迫方式改變現狀的片面行動。

歐盟呼籲各方應克制並避免可能進一步升高台海緊張情勢的行為，重申兩岸應透過對話解決問題。

此外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示正密切關注台灣海峽的局勢發展，呼籲有關各方克制，避免採取可能使區域緊張局勢惡化的行為。

在北京，外交部表示，此次演習維護國家主權和領土完整，對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑予以有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。

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