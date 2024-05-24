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上海去年總和生育率僅0.6 和香港孰高孰低？

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撰文： 尹航

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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上海去年總和生育率僅0.6 和香港孰高孰低？

據上海市衛健委發布的數據，去年上海全市總和生育率為0.6（總和生育率指一個國家或地區的婦女在育齡期間，每位婦女平均生育的子女數量）。

上海市衛生健康委官方網站日前發布《2023年上海市人口監測統計資料主要數據匯編》。根據最新的生育分析數據顯示，2023年上海市常住人口的一孩率為66.24%，二孩率為29.10%，三孩率為4.21%；上海市戶籍人口的一孩率為74.03%，二孩率為24.02%，三孩率為1.84%。

育齡婦女情況數據顯示，2023年上海常住人口中，育齡婦女人數達到599.61萬人，已婚育齡婦女人數達到376.64萬人。而在2023年上海戶籍人口中，育齡婦女人數達到301.66萬人，已婚育齡婦女人數達到185.16萬人。

此外，上海戶籍人口生育率與生育年齡情況數據顯示，2023年全市總和生育率為0.6（總和生育率指一個國家或地區的婦女在育齡期間，每位婦女平均生育的子女數量）。戶籍人口女性平均初育年齡為31.66歲，平均生育年齡為32.56歲。

香港方面，據政府統計處公佈的2023年出生數據，全年有33,288名嬰兒出生，比2022年多338名，上升1%，終見止跌。男嬰有17,439人，比女嬰多15,849名；最多嬰兒出生的月份為11月，達3,095名。2022年生育率只有0.9，即一名女士只生不足1個小朋友。

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