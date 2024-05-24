▲ 中國海警首次公開台島東部行動 官媒：明確執法權

解放軍東部戰區在台灣周邊海、空域軍演之際，中國海警在台島以東海域開展綜合執法演練。有官媒背景的「玉淵譚天」稱，本次海警位台島東部的行動有三個突破，包括這是海警首次公開台島東部行動，意味著大陸海警對台本島明確執法權的開始。

「玉淵譚天」說，根據相關人士獨家披露的消息，本次海警位台島東部的行動有三個突破，首先，本次是大陸海警首次公開台島東部行動。今年2月，台當局就觀測到大陸海警在台島東部海域行動，但大陸海警並未公開這次行動。如今，海警首次公開在台島東部附近海域的行動，意味著大陸海警對台本島明確執法權的開始。

第二，海警發布的行動說明配發了三張圖片，其中一張圖片中可清晰看見台灣本島的中央山脈，這說明此次行動的大致位置離台灣本島非常靠近。最近兩天，東部戰區戰巡演練同樣抵達了台東非常靠近台島的位置，如此近的位置傳遞的信號非常明顯，即阻斷「台獨」分子外逃，長期以來「台獨」分裂分子認為台灣東部可能是能夠躲藏逃逸的一個相對安全和舒適的空間，現在戰區和海警在台東聯合行動，更加凸顯了對台島全方位的威懾，以及有效封打、封控和斷援。

此外，這次演練中還包含登檢科目。值得注意的是，過往大陸海警在執法海域，大多是以喊話方式警告，現在隨著海警接連進入金門島、東引島、烏丘嶼所謂「限制水域」，在台海的執法行為順勢而動，自然將更進一步。相關專業人士分析，大陸海警船登檢台灣船只，意味著台當局徹底失去該海域的控制權。

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