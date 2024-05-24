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珠海全面取消住房限購與限售

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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珠海市住建局周五（24日）宣布推出一攬子措施促進房地產市場平穩發展，即日起全面取消商品住房限購、限售年限，並鼓勵推行住房「以舊換新」。

市住建局通知指，為加快構建房地產發展新模式，進一步滿足居民剛性和改善性住房需求，堅持因城施策，用好政策工具箱，促進房地產市場持續平穩健康發展。經市人民政府同意，在該市範圍內購買商品住房（含新建和二手），不再審核購房人資格；取消商品住房（含新建和二手）轉讓限制年限規定。

商品住房價格備案時間間隔由過往的3個月，調整為1個月。支持房地產開發企業、中介機構和購房人三方聯動開展「以舊換新」。

另外，提高住房公積金貸款額度，在資金流動性控制指標範圍內，實施合理的配貸系數，將單繳職工貸款最高限額調整為60萬元（人民幣，下同），雙繳職工貸款最高限額調整為100萬元。加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，向符合「白名單」要求的合規房地產項目積極給予支持，做到「應貸盡貸」。

通知又提到，橫琴粵澳深度合作區可參照本次政策，制定相關調控措施。

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