李強抵首爾出席中日韓領導人峰會

國務院總理李強今日（26日）中午乘包機抵達首爾，出席第九次中日韓領導人會議。韓國政府高級官員和中國駐韓國大使邢海明等到機場迎接。

這是因疫情等因素中斷的中日韓領導人會議機制，時隔約4年零5個月再次重啟。

日本政府表示，首相岸田文雄今日將與李強進行雙邊會晤。岸田啟程前表示，今次是首次與李強正式會晤，雙方將確認日中戰略互惠關係，以及建設穩定的日中關係。他又期望三國領導人可以坦誠交換意見，就未來的務實合作達成共識。

日媒引述消息人士指，岸田將敦促中方解除因為福島核污水排海而對日本實施的水產品禁令，以及盡快釋放在華被扣押的日本公民。消息又指，岸田將呼籲中方拆除在釣魚島附近的浮標，並就北韓核問題交換意見。

南韓總統府表示，總統尹錫悅今日將於青瓦台，分別與李強及岸田文雄進行雙邊會晤，明日舉行峰會，討論人文交流、應對氣候變化和經貿合作等議題。

中國外交部日前表示，中日韓是近鄰，同為亞洲和世界主要經濟體，在共同應對亞洲金融危機過程中開啟了三國合作。中日韓合作啟動25年來，逐步建立以領導人會議為核心，以部長級會議、高官會和70多個工作層機制為支撐的合作體系。李強將和日韓領導人共同出席三國領導人會議、中日韓工商峰會等重要活動，就中日韓合作交換意見。

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