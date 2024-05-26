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大灣區「最長地鐵」 廣東城際「四線」今貫通運營 

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撰文： 尹航

發布時間： 5 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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大灣區「最長地鐵」 廣東城際「四線」今貫通運營 

廣佛南環、佛莞城際今日（26日）正式開通運營，新開的兩條城際線路與已開通的佛肇城際、莞惠城際首尾相連，實現「四線」貫通運營，形成一條全長258公里、橫跨5座城市、呈東西走向的交通大動脈，逐步實現粵港澳大灣區1小時生活圈。

「四線」貫通運營後全面啟用「站站停+大站快車」公交化運營模式，執行「肇慶站—小金口站」和「佛山西站—小金口站」交路，平均行車間隔為26分鐘。其中，大站快車固定停靠肇慶站、鼎湖東站、大旺站、三水北站、佛山西站、番禺站、廣州長隆站、東莞西站、西平西站、松山湖北站、常平南站、陳江南站、西湖東站及小金口站共14個車站，旅客可根據自身需求靈活安排出行時間。

在購票方面，線路將採用「12306+城際鐵路公交化多元支付」雙票務系統。其中，12306票務系統實現「當日一次有效」，城際鐵路公交化多元支付票務系統則實現全國交通一卡通、嶺南通、羊城通、廣州地鐵App城際乘車碼等多種支付方式進站乘車，旅客搭乘城際鐵路將與地鐵一樣便捷，無需提前購票，隨到隨走，出行時間也將更加靈活。

廣州地鐵提醒，旅客使用城際鐵路公交化多元支付票務系統需提前在廣州地鐵App上進行注冊，通過實名制驗證後使用城際乘車碼，也可憑本人身份證等證件在車站設備上進行實名制驗證，使用實體票卡並核驗人臉後進站乘車，請廣大旅客提前做好出行准備。

廣州地鐵集團宣傳部負責人表示，「四線」貫通運營，相當於大灣區有了一條「最長地鐵」，能夠有效加強廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州等城市的聯繫，通過「地鐵化」的城際鐵路，形成「一體化」的大灣區，打造「一張網、一張票、一串城」的交通發展新格局，逐步實現粵港澳大灣區1小時生活圈。

大灣區將試點軌道交通設施互聯、票制互通

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