中日韓領導人峰會 韓專家料不談敏感地緣政治問題

中日韓領導人峰會明日（27日）在首爾登場，南韓專家預計，峰會內容可能會跳過棘手的地緣政治問題，轉而討論貿易、供應鏈穩定和旅遊業免簽證等問題。日本專家認為，在安全方面，峰會不會有任何實質性成果。

南韓專家：中日韓在關鍵問題上 有明顯立場分歧

在北韓頻繁進行先進武器試驗、中國解放軍對台軍演之際，專家預計峰會將忽視安全問題，尋求容易達成的外交共識。

首爾峨山政策研究院研究員李東圭表示，各方表現出「他們致力於維持合作勢頭」非常重要。李東圭表示，問題在於「三國的政治立場存在顯著差異」，他並指出首爾和東京與中國的主要競爭對手華盛頓的關係日益密切。

李東圭說，這三個國家在關鍵問題上，包括平壤的核威脅以及與俄羅斯日益密切的關係上，存在明顯的「立場分歧」，因此幾乎不可能形成共識。

因此，為了確保三邊會議取得成功，他說：「這些話題不會被討論，他們寧願模糊的談論並強調三國之間的合作。」

李強抵首爾出席中日韓領導人峰會 將晤岸田文雄

另外，東京大學經濟安全研究項目副主任川井大介認為，在安全方面，峰會不會有任何實質性成果。

但他表示，首爾和東京關係的解凍使中國認為兩國政府在針對北京的措施上是一致的，而這次會議的一個關鍵動機將是「緩和這種動態和緊張局勢」。

川井說，首爾和東京「對東亞軍事局勢進一步升級感到擔憂，特別是考慮到台灣的危機」，這意味著他們與北京的關係至關重要。

川井表示，領導人們將尋求他們都能同意的話題，例如區域災害應對合作和促進貿易。他還說，日本和中國也「特別渴望」恢復旅行免簽證，並且正在「尋找可能的合作方式」。

據日本共同社報道，岸田文雄希望在會談中討論北韓核與導彈開發，以及綁架日本人問題。但專家認為，即使東京方面提出這個問題，也不太可能取得突破。