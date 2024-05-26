▲ 李強晤尹錫悅：願加強AI合作 歡迎韓企來華投資

國務院總理李強今日（26日）抵達首爾，他在和南韓總統尹錫悅會面時表示，中方願和韓方加強高端製造、新能源、人工智能、生物醫藥等領域合作；歡迎更多韓國企業來華投資興業。

中方公佈，李強表示，中方願同韓方在務實平衡基礎上加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示范區建設，加強高端製造、新能源、人工智能、生物醫藥等領域合作。中國將進一步擴大市場准入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來華投資興業。

韓聯社引述尹錫悅表示，韓中兩國應緊密合作發展雙邊關係，並促進國際社會和平與繁榮。近期兩國在多個領域重啟部長級對話，地方政府的交流亦非常活躍，期望能繼續深化交流合作，互相尊重，追求共同利益。

尹錫悅還表示，韓中兩國同時在國際社會面對共同嚴峻挑戰，烏克蘭戰事和以巴衝突持續，加劇全球經濟的不確定性，期望在當前複雜的全球危機下，兩國仍能繼續加強合作。

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