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內地4月工業企業利潤轉正增4%

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 5 小時前

最後更新： 4 小時前

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國家統計局周一公布，4月份，全國規模以上工業企業利潤由3月份按年下降3.5%轉爲增長4.0%，增速回升7.5個百分點，企業當月利潤明顯改善。

1至4月份，規上工業企業利潤總額20,946.9億元人民幣，按年增長4.3%，增速與1至3月份持平，繼續保持平穩增長。

國家統計局工業司統計師於衛寧解讀表示，4月份，隨着宏觀組合政策落實落細、效果持續顯現，市場需求繼續回暖，工業生產回升向好，規模以上工業企業效益持續恢復。整體看，1至4月規上工業企業利潤平穩恢復，但國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。

1至4月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額7,396.4億元，按年減少2.8%；股份制企業實現利潤總額15,508.1億元，增長0.9%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額5,285.9億元，增長16.7%；私營企業實現利潤總額5,448億元，增長6.4%。

大規模設備更新政策效果顯現

超7成行業利潤實現增長。首4個月，在41個工業大類行業中，有31個行業利潤按年增長，佔75.6%。裝備製造業持續發揮支撐作用，相關企業利潤按年增長16.3%，增速高於全部規上工業12個百分點，拉動規上工業利潤增長4.7個百分點，是貢獻最大的行業板塊。

「隨著製造業高端化、智能化、綠色化深入推進，新質生產力培育壯大，疊加大規模設備更新政策效果逐步顯現，共同推動裝備製造業利潤保持較快增長。」於衛寧說。

消費品製造業利潤增長加快，今年首4個月按年增長12%，增速比1至3月份加快1.1個百分點，其中4月份當月利潤增長15.9%，回升態勢明顯，持續助推規上工業利潤改善。

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