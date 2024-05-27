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中日韓領導人峰會登場 李強就深化合作提5點建議

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 5 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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第九次中日韓領導人會議在南韓首次召開，國務院總理李強、南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄共同出席。

新華社報道，李強表示，今年是中日韓合作機制建立25周年，在新的起點上，中日韓要堅守合作初心，堅持開放包容、互尊互信、共同推動中日韓合作整裝再發、換擋提速，邁向全面發展的新征程，為地區繁榮穩定作出更大貢獻。

李強就深化中日韓合作提出5點建議：

一是推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切，充分激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和三國合作相互促進。

二是深化經貿互聯互通，維護産業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。

三是引領科技創新合作，加強協同創新和前沿領域合作。中方將在華建立「中日韓創新合作中心」，助力三國加快培育新動能。

四是拉緊人文交流紐帶，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現從「居相鄰」到「心相通」。

五是努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓+X」合作項目。

李強指出，中日韓要用好各自發展優勢，積極對接東盟等地區國家需求，打造區域合作新引擎。要攜手提振東盟與中日韓合作勢頭。中方願同韓方、日方一道積極推動構建人類命運共同體，攜手維護地區和世界的長治久安。

韓日領導人表示，希望會議為新起點，保持合作穩定性和連續性，不斷深化人文、可持續發展、經貿、公共衞生、科技、救災等6大領域合作，重啟韓日中自貿協定談判，推動韓日中關係穩定發展，更好造福三國人民，為實現世界和平與繁榮作出更大貢獻。

會後，三國領導人共同會見記者。李強表示，面對新挑戰、新機遇，中日韓合作要展現新擔當、新作為，中方願以此次領導人會議為契機，同韓方、日方一道，推動中日韓合作行穩致遠。

三方發表《第九次中日韓領導人會議聯合宣言》《中日韓知識産權合作十年願景聯合聲明》《關於未來大流行病預防、準備和應對的聯合聲明》，一致同意致力於落實第八次領導人會議通過的《中日韓合作未來十年展望》，推動中日韓三國合作機制化，在東盟與中日韓等多邊框架內保持密切溝通合作，共同維護世界和平穩定與發展繁榮。三方又同意將2025至2026年定為中日韓文化交流年。

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