國家大基金三期成立 規模3440億元歷來最大

根據天眼查App顯示，近日，國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司成立，法定代表人為張新，註冊資本3,440億元（人民幣，下同），經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理諮詢。

股東信息顯示，該公司由財政部、國開金融公司、上海國盛（集團）有限公司、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等19位股東共同持股。財政部為最大股東，持有17.44%股份。

彭博社報道認為，成立新基金，意味中國重新加強建立半導體產業鏈，抗衡美國和部分盟友收緊出口管制。

華鑫證券指出，國家大基金的前兩期主要投資方向集中在設備和材料領域，為我國芯片產業的初期發展奠定了堅實基礎。 隨著數字經濟和人工智能的發展，算力芯片和記憶體芯片將成為產業鏈上的關鍵節點。此次大基金三期，除了延續對半導體設備及材料的支援外，更可能將HBM等高附加價值DRAM芯片列為重點投資對象。

第一期國家大基金成立於2014年，規模約為1,300億元。其投資分佈大致為集成電路製造佔67％，設計佔17％，封測佔10％，裝備材料類佔6％。這表明製造領域是一期基金投資的重點。

第二期國家大基金成立於2019年，規模約為2,000億元，相比第一期有顯著增加。第二期基金在繼續支持半導體產業的同時，也更加注重產業鏈的上游和下游，包括設計、製造、封裝測試以及相關設備和材料的研發。除了直接投資外，二期基金預計能帶動7,000億元以上的地方及社會資金，合計撬動萬億元級別的資金規模，對半導體產業形成巨大的資本支撐。