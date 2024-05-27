大基金三期成立 規模3440億元助力半導體發展

根據天眼查App顯示，近日，國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份有限公司成立，法定代表人為張新，註冊資本3,440億元（人民幣，下同），經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理諮詢。

股東信息顯示，該公司由財政部、國開金融公司、上海國盛（集團）有限公司、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行等19位股東共同持股。

大基金成立於2014年，旨在通過財政資金撬動社會資本，重點投資半導體產業鏈中的關鍵環節，包括芯片設計、製造、封裝測試等。基金的運作週期一般包含投資期、回收期和延展期，其運作遵循市場化的原則，整體規劃長達15年，體現了長期戰略投資的視角。

國家大基金不僅提供資金支持，還通過整合資源、引導社會資金投入、促進產業鏈上下游合作等手段，加速了中國半導體產業的整體競爭力提升。

第一期國家大基金成立於2014年，規模約為1,300億元。其主要目標是支持半導體產業的發展，減少對外國芯片技術的依賴。根據公開資料顯示，其投資分佈大致為集成電路製造占67％，設計占17％，封測占10％，裝備材料類占6％。這表明製造領域是一期基金投資的重點。

第二期國家大基金成立於2019年，規模約為2,000億元，相比第一期有顯著增加。第二期基金在繼續支持半導體產業的同時，也更加注重產業鏈的上游和下游，包括設計、製造、封裝測試以及相關設備和材料的研發。除了直接投資外，二期基金預計能帶動7,000億元以上的地方及社會資金，合計撬動萬億元級別的資金規模，對半導體產業形成巨大的資本支撐。