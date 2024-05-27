習近平將出席中阿合作論壇開幕式 阿聯酋等4國元首明訪華

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議周四（30日）將在北京舉行，國家主席習近平將出席開幕式並發表主旨講話。包括阿聯酋、埃及等4國元首也將訪華出席。

中國外交部發布，經中阿雙方共同商定，「中國—阿拉伯國家合作論壇」第10屆部長級會議將舉行，習近平將出席會議開幕式並發表談話。中共中央政治局委員、外長王毅，將與阿方主席、毛里塔尼亞外長馬爾祖克共同主持會議。

中國外交部今天發布，阿聯酋總統穆罕默德、埃及總統塞西、巴林國王哈馬德及突尼斯總統賽義德，將於5月28日至6月1日對中國進行國是訪問並出席中阿合作論壇第10屆部長級會議開幕式。

外交部發言人汪文斌近日表示，今年是中阿合作論壇成立20週年，已成為促進中阿雙方展開集體對話與務實合作的「金字品牌」，為推動中阿關係作出重要貢獻，樹立了「南南合作」的成功典範。

寧夏大學中國阿拉伯國家研究院教授牛新春26日對《環球時報》表示，20年間中阿之間在政治外交、經濟貿易以及文化交流等各方面的關係發生了翻天覆地的變化。當今阿拉伯世界在中國外交中的重要性，以及中國在阿拉伯國家外交中的重要性，都比以往更加突出。透過這次會議可開啟中阿合作的下一個20年，有里程碑式的意義。