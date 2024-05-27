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【神州快訊】「仙境海岸·品重煙台」推介綠色發展機遇 深化煙港多領域合作

特約

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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煙台市政府市長鄭德雁對煙台進行推介

5月26日，煙台—香港綠色低碳與科技金融合作交流會在香港舉行。據知，此次活動推動14個合作項目進行簽約，涉及清潔能源、石化及化工新材料、生物醫藥等重點產業領域，總投資230億元人民幣。

2035年躍升成環渤海地區中心城市

煙台市委副書記、市長鄭德雁推介煙台市發展情況。他說，煙台目前正錨定2035年躍升成為環渤海地區中心城市的目標，奮力打造綠色低碳高質量發展示範城市。積極構建「核、風、光、氫、儲、LNG」協同發展的新型能源體系，開展綠色低碳全民行動；加快建設現代化產業體系，重點打造「一灣一港四城」重大載體；全力打造現代化國際濱海城市，構建「一島鏈、一廊道、一山脈、一水系」的城市發展新格局；建設生產性服務業發展集聚區，推動研發設計、信息技術、檢驗檢測、商務諮詢、人力資源等重點領域服務升級。

集中簽約儀式

煙港交流頻繁 冀實現更高水平互利共贏

煙台與香港經貿合作源遠流長，人文交流互動頻繁。目前，香港在煙台的投資項目已累計達到4,100多個，註冊港資企業867家，實際使用港資201億美元，2023年，煙台與香港實現進出口125.2億元人民幣。

鄭德雁表示，煙台願與香港共享丁字灣新型能源創新區、東方航天港、世界級綠色石化城、百萬輛汽車產業城、國際生命科學城、中國海工裝備名城、夾河·幸福新城等發展機遇，持續深化清潔能源、製造業、城市建設等領域合作，進一步加強經貿、環境、人文等方面交流，歡迎香港企業和投資機構到煙台投資興業，實現更高水平互利共贏。

（特約）

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