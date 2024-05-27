A股最嚴減持新規落地 滬指反彈漲1.14%

A股減持制度全面升級，今日（27日）滬指震盪反彈，收報3124點，漲1.14%。

滬指今日震盪反彈，尾盤漲幅擴大至1%，深成指、創指同步上行。截至收市，滬指報3124點，漲1.14%；深成指報9507點，漲0.88%；創指報1830點，漲0.68%。個股漲多跌少，滬深京三市上漲個股超3300只，今日成交7748億元。

板塊方面，互聯網電商、光刻機、國家大基金持股板塊漲幅居前，養雞、銅纜高速連接板塊跌幅居前。

上週五（24日），中證監發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》（下稱《減持管理辦法》）及相關配套規則。一方面，堅持分類施策，進一步規範大股東特別是控股股東、實際控制人的減持行為，督促其專注公司發展和經營、關注投資者回報水平，減少減持套利空間；另一方面，強化穿透式監管，全面封堵可能存在的規則漏洞，嚴格防範各類「繞道減持」行為。

有市場人士認為，《減持管理辦法》致力於全面完善減持規則體系，有助於嚴格規範大股東減持行為、有效防範繞道減持、嚴厲打擊各類違規減持，推動控股股東、實際控制人等關鍵少數專注經營、努力提升上市公司質量，助力資本市場信心回升，增強市場內在穩定性，維護市場交易公平和秩序，更好保護中小投資者權益，建設A股市場的良性生態。

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