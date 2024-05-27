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習近平主持政治局會議 聚焦防範化解金融風險問責

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 7 小時前

最後更新： 3 小時前

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習近平主持政治局會議 聚焦防範化解金融風險問責

中共總書記習近平今日（27日）主持中央政治局會議。會議審議《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》《防範化解金融風險問責規定（試行）》。

在金融方面，會議指出，制定出台《防範化解金融風險問責規定（試行）》，是進一步推動在金融領域落實全面從嚴治黨要求，切實加強黨中央對金融工作的集中統一領導，進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任，督促各級領導干部樹立正確的政績觀，落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高質量發展各項任務。

會議強調，要切實抓好《規定》的貫徹落實，堅持嚴字當頭，敢於較真碰硬，敢管敢嚴、真管真嚴，釋放失責必問、問責必嚴的強烈信號，推動金融監管真正做到「長牙帶刺」、有棱有角，將嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍在金融領域樹立起來並長期堅持下去。

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會議還指出，要始終緊扣中部地區作為中國重要糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐的戰略定位，著力推進各項重點任務，推動中部地區崛起取得新的重大突破。

會議強調，要充分發揮科教資源集聚的優勢，堅持創新驅動發展，加強原創性科技攻關。要因地制宜發展新質生產力，加快構建現代化產業體系，做大做強實體經濟，統籌推進傳統產業轉型升級、培育壯大新興產業、謀劃布局未來產業。要發揮區位優勢，加強現代化交通基礎設施體系建設，促進要素高效自由便捷流動，更好融入服務新發展格局。要協同推進生態環境保護和綠色低碳發展，加快建設美麗中部。要堅持城鄉融合發展，扎實推進鄉村全面振興。要大力提升糧食能源資源保障能力，實現高質量發展和高水平安全相互促進。

 

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