中美海洋事務磋商 中方促美立即停止支持台獨

中美上周五（24日）以視像形式舉行第二輪海洋事務磋商，中方官員要求美方立即停止支持縱容「台獨」勢力，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議。

中國外交部聲明指，會議圍繞海上形勢及有關涉海問題交換意見，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮表示，中方對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞地區和平穩定。

洪亮強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是涉海對話的重要基礎，「台獨」是破壞台海和平穩定的最大威脅。美方應立即停止支持縱容「台獨」勢力，把不支持「台獨」的承諾落到實處。雙方同意保持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上風險。

美國國務院聲明指，負責中國和台灣事務的副助理國務卿蘭伯特會上對中國干擾其他在公海自由航行的危險行為表示關切，重申堅定對盟友的承諾，以及對維護國際法的堅定支持。蘭伯特又對解放軍演習深表關切，強調維護台海和平穩定的重要性。