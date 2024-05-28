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「滬九條」落地 有新盤收回折扣、售樓處通宵迎客

經濟脈搏

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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上海穩樓市9項新措施周二（28日）生效，前一天傍晚官宣過後，當地多個新盤即準備收回折扣，售樓處通宵迎客，二手樓方面有正放盤的業主即時加價。但

澎湃新聞記者走訪當地多個樓盤，發現多個樓盤正逐步收回折扣，閔行區某樓盤的營銷負責人透露：「今天新政出來賣了4套，還有客戶連夜從外地趕過來，我們從29日開始回收（折扣）政策了」。一些樓盤如融創未來金融城加大宣傳力度，貼出成交信息說「新政出來以後，半夜開始搶房」。

二手樓方面，太平洋房屋田林東路一門市的店長透露，新政後有業主開始跳價，「之前我們這一套三房，房東原報價999萬元（人民幣，下同），現在調成1050萬元，也有不著急賣房的房東直接不賣了」。中原地產世紀花園豪宅分行門市店長亦透露，有業主把放盤的豪宅調整至1438萬元，加了48萬元。

氣氛積極，買家仍傾向觀望

不過，趕入市的仍以剛需居多，有中介表示：「（市場氣氛）火是談不上，今晚客戶電話咨詢的確實不少，但因為新政剛落地，還需要看後續幾天的發酵情況，可以看一下這周末的市場反饋」。另一中介亦指，客戶對新政的反饋是積極的，從加速成交的角度，至少目前看市場反應還不能稱上劇烈。

住在寶山區的台先生有意入市，但表明現階段選擇先觀望，「買家買的不是行情，是預期，預期晚買幾個月就省幾十萬」。在上海工作的張先生考慮為子女買樓，曾礙於限購政策未成事，他同樣說現在並不著急，「買房也看緣分吧，位置、價格、房型都合適的話，再考慮出手」。

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經濟 內地物業 放盤 上海

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