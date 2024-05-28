7月起入境一律查手機？ 國安部批反華勢力潑髒水

7月份國安機關可要求檢查有間諜嫌疑的入境中國人士的電子設備，國家安全部周二（28日）以中英雙語發表文章指，檢查的對象、流程都有明確規定，一些境外反華敵對勢力借機造謠抹黑、搬弄是非，大肆炮制所謂「所有人入境中國都會被查手機」的言論，潑臟水式的惡意攻擊中國，是典型的賊喊捉賊。

文章指，按新修訂的《中華人民共和國反間諜法》有關條款對國安機關查驗電子設備設施作出具體規範，明確查驗前提、查驗對象以及查驗流程。其中，查驗對象必須是與反間諜工作「有關的個人和組織」，如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員。與反間諜無關下，工作人員不能私自隨意查驗。

近期一些境外反華敵對勢力以「惡人先告狀」的方式對這兩個嚴格依據上位法制定的部門規章進行大肆炒作，惡意編造所謂「入境中國被查手機」這類聳人聽聞的言論，這是標準的「欲加之罪，何患無辭」的蓄意抹黑，更是典型的「以己度人、賊喊捉賊」的自我鏡像。

文章稱，7月生效的《國家安全機關行政執法程序規定》、《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》獲社會各界積極評價，是深化國安法治建設的重要體現。