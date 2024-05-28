  • 29°C
香港時間 : 2024528日 (Tue) 12:32
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7月起入境一律查手機？ 國安部批反華勢力潑髒水

經濟脈搏

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

7月份國安機關可要求檢查有間諜嫌疑的入境中國人士的電子設備，國家安全部周二（28日）以中英雙語發表文章指，檢查的對象、流程都有明確規定，一些境外反華敵對勢力借機造謠抹黑、搬弄是非，大肆炮制所謂「所有人入境中國都會被查手機」的言論，潑臟水式的惡意攻擊中國，是典型的賊喊捉賊。

文章指，按新修訂的《中華人民共和國反間諜法》有關條款對國安機關查驗電子設備設施作出具體規範，明確查驗前提、查驗對象以及查驗流程。其中，查驗對象必須是與反間諜工作「有關的個人和組織」，如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員。與反間諜無關下，工作人員不能私自隨意查驗。

近期一些境外反華敵對勢力以「惡人先告狀」的方式對這兩個嚴格依據上位法制定的部門規章進行大肆炒作，惡意編造所謂「入境中國被查手機」這類聳人聽聞的言論，這是標準的「欲加之罪，何患無辭」的蓄意抹黑，更是典型的「以己度人、賊喊捉賊」的自我鏡像。

文章稱，7月生效的《國家安全機關行政執法程序規定》、《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》獲社會各界積極評價，是深化國安法治建設的重要體現。

開啟hket App，閱讀全文
人權 外交 國安法 中國

下一篇文章

前CIA職員在美認罪 稱為中國提供情報逾10年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款