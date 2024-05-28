金融監管總局：滿足房地產融資需求 支持「三大工程」

▲ 金融監管總局表示，要滿足房地產合理融資需求。

金融監管總局周一（27日）召開會議，明確防止發生系統性金融風險，促進金融與房地產良性循環，滿足房地產項目合理融資需求，支持「三大工程」建設。

會議認為，制定出台《防範化解金融風險問責規定（試行）》對落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高質量發展各項任務具重大意義。防範化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。要深入貫徹落實中央金融工作會議部署，守住不發生系統性金融風險的底線。

要全力推進中小金融機構改革化險，因地制宜、分類施策，有計劃、分步驟開展工作。促進金融與房地產良性循環，進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產項目合理融資需求，大力支持保障性住房等「三大工程」建設。配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。

要全面落實強監管嚴監管要求，真正做到「長牙帶刺」、有棱有角。要著力加強金融法治建設，加快補齊監管制度短板。全面提升監管執法效能，嚴肅查處影響金融穩定、破壞市場秩序、造成重大風險的違法違規問題。推動依法將所有金融活動全部納入監管，建立健全監管責任歸屬認領和兜底監管機制。