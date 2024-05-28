習近平：把高質量充分就業作為發展優先目標

中共中央政治局周一（27日）進行集體學習，總書記習近平表示，要把高質量充分就業作為經濟社會發展的優先目標，使高質量發展成為就業提質擴容的過程。

習近平表示，就業是最基本的民生，事關人民群眾切身利益，事關經濟社會健康發展，事關國家長治久安。黨的十八大以來，黨中央堅持把就業工作擺在治國理政的突出位置，強化就業優先政策，健全就業促進機制，有效應對各種壓力挑戰，城鎮新增就業年均1300萬人，為民生改善和經濟發展提供了重要支撐。

要堅定不移貫徹新發展理念，更加自覺地把高質量充分就業作為經濟社會發展的優先目標，使高質量發展的過程成為就業提質擴容的過程，提高發展的就業帶動力。因地制宜發展新質生產力，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系，努力創造更多高質量就業崗位。

支持發展吸納就業能力強的產業和企業，穩定和擴大就業容量。根據經濟社會發展新趨勢大力發展新業態、新模式，積極挖掘、培育新的職業序列，開發新的就業增長點。要加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理的現代化人力資源，解決好人力資源供需不匹配這一結構性就業矛盾。

習近平又表示，要完善重點群體就業支持政策。堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重，鼓勵青年投身重點行業、城鄉基層和中小微企業就業創業。