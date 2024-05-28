深圳首套房首付降至最低20% 廣州降至最低15%

深圳市下調個人住房貸款最低首付款比例及利率下限。自5月29日起，首套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的30%調整為20%，二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的40%調整為30%。

首套住房商業性個人住房貸款利率下限由原來的LPR-10BP調整為LPR-45BP，二套房由原來的LPR+30BP調整為LPR-5BP。

廣州市稍早亦宣布，自5月29日起，調整優化差別化住房信貸政策，首套房及二套房最低首付款比例分別調整為15%及25%，取消利率下限。

此外在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購買住房的，非本市戶籍居民家庭能提供購房之日起前6個月在本市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，享有戶籍居民家庭購房待遇。

新政同時支持鼓勵房地產業各協會、房地產企業、中介機構搭建平台實施中介機構代售、舊房換購等多種形式的商品住房「以舊換新」，推動建立交易新模式。鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。

南方日報報道，廣州主要銀行開會就房貸利率達成共識，廣州首套房利率3.4%，二套房利率3.8%。