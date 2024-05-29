美國財政部制裁3中國公民 涉僵屍網絡詐騙

▲ 美國財政部制裁3名中國公民。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周二（28日）宣布制裁3名參與惡意僵屍網絡活動的中國公民，指他們涉及的網絡詐騙令美國政府損失數十億美元。

財政部聲明指，涉案的「911 S5」僵屍網絡是一種惡意住宅代理服務，它攻擊和入侵電腦，並允許網絡犯罪分子使用這些被入侵的電腦來代理互聯網連接，從而隱藏自己的網絡蹤跡。該僵屍網絡入侵了約1900萬個IP地址，協助其用戶提交數萬份與《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法》（Coronavirus Aid, Relief, and Economic）項目相關的詐騙申請，給美國政府造成數十億美元的損失。這些被入侵的IP地址還涉及2022年7月在美國各地發生的一系列炸彈威脅。

3名被制裁的中國公民王雲鶴（Yunhe Wang，音譯）、劉靜平（Jingping Liu，音譯）和程彥尼（Yanni Cheng，音譯），王是該服務的主要管理員，劉和程負責進行洗錢，資金被王用於購買豪宅。程還是王及其名下「辣碼」有限公司的代理人，多次代表王參與商業交易、付款、購買房產等。

根據規定，被指定為制裁對象的個人和實體在美國境內或由美國人員擁有或控制的所有財產和財產權益都必須被凍結並報告給OFAC。美國人員或在美國境內進行涉及被凍結或指定實體的任何財產或財產權益的所有交易，包括過境美國的交易通常也會被禁止。