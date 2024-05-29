劉建超晤岸田 促日恪守一中、妥處核污水排海

▲ 劉建超晤岸田文雄。

中共中聯部部長劉建超周三（29日）在東京與日本自民黨總裁、首相岸田文雄會面，劉建超表示，日方應恪守一個中國原則，妥善處理核污水排海等敏感問題。

岸田文雄表示，去年11月他與中國國家主席習近平在三藩市會晤，共同確認全面推進日中戰略互惠關係。日前他在首爾同李強進行了富有意義的會談。日方願同中方加強高層往來，充分發揮各種對話機制作用，就一些有待解決的問題開展對話，在相關領域開展互惠合作，力爭取得具體的進展和成果。

劉建超表示，兩國領導人會晤為中日關係作出戰略指引，近日中日政府首腦在韓國進行深入交流，取得積極成果。雙方應共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強各層級交往，努力樹立客觀準確的相互認知，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。

台灣海峽保持穩定符合中日兩國共同利益，日方應恪守一個中國原則，切實維護中日關係的政治基礎，妥善處理核污染水排海等敏感問題。中共願同日本各政黨加強交流，推動中日關係改善發展。中國正在全面推進中國式現代化，願同日本實現互利共贏，推動共同發展。