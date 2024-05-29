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一周兩團 美國參議院跨黨派代表團今訪台

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 2 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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代表團與賴清德會面。

美國參議院跨黨派代表團周三（29日）訪問台灣，上午與台領導人賴清德會面。賴清德表示，期待新政府繼續得到美國政府及國會支持，讓台美合作更緊密。

該代表團由民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）率領，成員包括民主黨議員共和黨昆斯（Chris Coons）、巴特勒（Laphonza Butler），共和黨議員沙利文（Dan Sullivan），以及國會專業幕僚一行共16人。這是賴清德上台後、亦是一周內第二團訪台的美國議員。

賴清德在會面中表示，這是他任內首個來自美國參議院的訪團，展現了台美堅實的夥伴關係。他提到，本次的幾位議員都是深化台美關係的重要推手，不論是近年的美國國防授權法案，還是上個月通過的印太安全補充撥款法案，在其支持下都納入許多有關台灣的倡議跟資金援助。

他指，如同他在就職演說中所說，台灣會做世界和平的舵手、世界繁榮的推手，未來也會繼續努力守護民主。

達克沃斯表示，如果美國想要保有全球領導地位，就必須支持朋友，例如台灣，也就是美國在經濟和軍事上都有緊密關係的夥伴。台灣面臨大陸不斷升級的威脅之際，努力強化自己的民主。代表團本次到訪，是為了重申並加倍履行美國對賴清德政策及台灣人民的承諾，並向世界傳遞美國將長期支持台灣的訊息。

訪台期間，代表團還會會見蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等，並與台灣外交防務團隊就台美關係及台海安全等議題交換意見。

美眾院跨黨派代表團訪台5天 今晤賴清德

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