中國報告稱美人權繼續惡化 強迫勞動問題突出

▲ 國新辦報告稱美國人權繼續惡化。

中國國務院新聞辦周三（29日）發表年度報告指，美國人權狀況在去年繼續惡化，大多數普通民眾正遭到邊緣化，基本權利和自由被虛置。

《2023年美國侵犯人權報告》指，美國槍支暴力痼疾難消，政府管控政策不力，去年全國至少發生654宗大規模槍擊事件，導致近4.3萬人死亡。警察濫用暴力致死人數居高不下，警察執法問責制度形同虛設，美國警察去年至少殺害了1247人，平均每天至少有3人被警察殺害，非洲裔被殺可能性是白人3倍。

政府濫用權力監控公民隱私，言論和表達自由受到壓制，聯邦調查局廣泛而持續地監控國會議員、國會競選活動捐助者，以及反種族主義抗議者通訊。大規模監禁與強迫勞動問題突出，美國人口不到全球的5%，但囚犯佔全球在押囚犯的25%，監獄強迫囚犯以低薪或無薪、無福利的方式工作。

經濟和社會不平等日益加劇，底層民眾生活維艱，美國始終不肯批准《經濟社會文化權利國際公約》。在剝削窮人、補貼富人、階層隔離的制度性設計影響下，美國的貧富差距已經達到1929年經濟大危機以來最嚴重的程度。無家可歸者人數超過65萬人，創2007年有統計數據以來的新高。

報告還指，美國持續向他國輸送集束彈藥等武器，加劇區域緊張局勢和地區武裝衝突，造成大量平民傷亡和嚴重人道主義危機。