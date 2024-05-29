▲ 對台軍演會常態化？國台辦：「台獨」不止則解放軍行動不停

解放軍日前位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習。至於後續會否有「B」、「C」以至常態化，國台辦發言人朱鳳蓮表示，「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。

朱鳳蓮表示，台灣地區領導人一上任就猖狂挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣「兩國論」，妄圖推動台灣問題「國際化」，繼續「倚外謀獨」「以武謀獨」，企圖將台灣推向絕路。對此，我們決不容忍、決不姑息，決不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何余地。解放軍在台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，是對台灣地區領導人「5·20」講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。

她說，「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。

她強調，大陸的所有反制措施針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。

另外，對於民進黨當局指稱大陸「單邊軍事挑釁」，宣稱將以實際行動「守護民主自由，捍衛主權」，朱鳳蓮表示，民進黨當局的說法完全是顛倒黑白、自欺欺人，所謂「守護台灣」，是以台灣民眾的身家性命為代價推進謀「獨」冒險。如果其不知懸崖勒馬，只會將台灣推向災難深淵。

一周兩團 美國參議院跨黨派代表團今起訪台

台海局勢｜東部戰區發布多軍種聯合打擊3D虛實動畫（有片）

