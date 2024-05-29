▲ TikTok鬆一口氣？澳洲稱不存在明顯違反隱私法的情形

澳洲信息專員辦公室（OAIC）隱私官網週三（29日）發布《關於TikTok初步調查的聲明》，隱私專員Carly Kind表示，已結束對TikTok的初步調查，初步調查的目的是確定有無必要對TikTok展開調查，從掌握的信息來看，TikTok並沒有明顯違反澳洲隱私法的行為，因此沒必要展開調查。

「OAIC這樣的監管機構必須始終將注意力和資源投向能產生最大影響的領域。遺憾的是，本案提出的問題並非TikTok獨有，OAIC的任何訴訟或調查都將在不確定的法律基礎上進行。」Carly Kind表示，OAIC正在考慮下一步如何解決如今網站上常見的跟蹤工具所引發的更廣泛問題，重點是那些可能促進敏感信息傳輸的工具。該機構還將發布有關組織在其網站上配置和部署跟蹤工具時必須考慮的關鍵隱私問題的信息。

官網資料顯示，OAIC是澳洲司法部長管轄范圍內的獨立機構，主要職責是隱私、信息自由和政府信息政策，包括開展調查、審查決定、處理投訴以及提供指導和建議。2023年底，OAIC對TikTok啟動初步調查。有指控稱，TikTok使用Pixel追蹤工具收集包括網頁瀏覽歷史和個人信息在內的數據，並拼湊出電子郵件、電話號碼和購物習慣等身份信息。

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在最新的聲明中，Carly Kind提到，Pixel是眾多追蹤工具之一，包括Cookie，可用於在互聯網和社交媒體平台上對用戶進行細致的監控。許多此類追蹤工具都是有害的、侵犯性的，會腐蝕隱私。「我們迫切需要改革隱私法。這是解決數字生態系統中最有害方面的最佳方法。」

除了在澳洲接受初步調查，歐盟委員會在今年2月19日也宣布正式啟動對TikTok的調查。今年3月以來，美國國會快速推進封禁TikTok法案。當地時間5月7日，TikTok和字節跳動向美國聯邦法院提起訴訟，要求法院裁定旨在封禁TikTok的《保護美國人免受外國對手控制應用程序法》違反美國憲法，並阻止該法律的執行。

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