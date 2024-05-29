曾稱「不需檢測污水 茅台也能喝死人」 安徽官員被免職

安徽省滁州市全椒縣一間石油助劑公司的倉庫上月初發生火警，部分消防廢水外洩，導致滁河部分魚蝦死亡。全椒縣生態環境分局局長竇平在接受央視訪問時說，沒必要對消防的水做檢測，「喝茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」目前竇平已被免職。

民眾擔心流入滁河的污水是否有毒，也期待生態環境部門的水質檢測結果能夠給出專業答覆。竇平說，「對消防的水，我認為沒有必要做」，他以茅台做類比，「喝茅台也能喝死人。喝死人以後，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要。」

5月28日下午，安徽省委書記韓俊主持召開省委專題會議，聽取安徽省滁河水質污染事件調查及處置情況的匯報，部署安排污染治理和追責問責工作。

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會議指出，這起滁河水質污染事件，是一起重大的生態環境損害事件，後果十分嚴重，性質十分惡劣。此次污染事件的原因並不複雜，但處置過程拖延拖沓，造成嚴重後果。此次事件本可避免，但一些干部在處置過程中心存僥幸、亂作為，面對問題遮遮掩掩，總想蒙混過關，造成小事拖大、大事拖炸。個別干部面對媒體採訪時信口開河，造成不良影響。

目前，全椒縣委主要負責人已被免職，並對相關責任人進行調查。全椒縣生態環境分局官網今天上午更新「機構領導」欄目信息顯示，竇平簡歷已從官網撤下。

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