  • 26°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 21:37
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾稱「不需檢測污水 茅台也能喝死人」 安徽官員被免職

社會熱點

撰文： 尹航

發布時間： 6 小時前

最後更新： 4 小時前

分享：

分享：

安徽省滁州市全椒縣一間石油助劑公司的倉庫上月初發生火警，部分消防廢水外洩，導致滁河部分魚蝦死亡。全椒縣生態環境分局局長竇平在接受央視訪問時說，沒必要對消防的水做檢測，「喝茅台也能喝死人，需要對茅台做毒性分析嗎？」目前竇平已被免職。

民眾擔心流入滁河的污水是否有毒，也期待生態環境部門的水質檢測結果能夠給出專業答覆。竇平說，「對消防的水，我認為沒有必要做」，他以茅台做類比，「喝茅台也能喝死人。喝死人以後，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要。」

5月28日下午，安徽省委書記韓俊主持召開省委專題會議，聽取安徽省滁河水質污染事件調查及處置情況的匯報，部署安排污染治理和追責問責工作。

河北爆炸央視記者採訪被阻 官方致歉

會議指出，這起滁河水質污染事件，是一起重大的生態環境損害事件，後果十分嚴重，性質十分惡劣。此次污染事件的原因並不複雜，但處置過程拖延拖沓，造成嚴重後果。此次事件本可避免，但一些干部在處置過程中心存僥幸、亂作為，面對問題遮遮掩掩，總想蒙混過關，造成小事拖大、大事拖炸。個別干部面對媒體採訪時信口開河，造成不良影響。

目前，全椒縣委主要負責人已被免職，並對相關責任人進行調查。全椒縣生態環境分局官網今天上午更新「機構領導」欄目信息顯示，竇平簡歷已從官網撤下。

揭秘貪官藏錢方法 666萬元黃金攝跑步機底 有人擺糞坑裡

開啟hket App，閱讀全文
食用安全 水質污染 污染 石油 安徽省

上一篇文章

國務院：逐步取消各地新能源汽車購買限制

下一篇文章

C919商運一周年 累計安全運行逾6000小時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款