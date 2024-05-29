中國據報或投入約60億人民幣鼓勵全固態電池研發

據官媒報道，中國或將投入約60億元（人民幣，下同）用於全固態電池研發，包括寧德時代（深：300750）、比亞迪 （01211） 、一汽、上汽（滬：600104）、衛藍新能源和吉利 （00175） 共六家企業或獲得政府基礎研發支持。A股固態電池概念股齊漲。

《中國日報》引述多名知情人士說，此項行業內史無前例的項目由政府相關部委牽頭實施，鼓勵有條件的企業對全固態電池相關技術開展研發。據報道，該項目經過嚴格篩選後，最後具體分為七大項目，聚焦聚合物和硫化物等不同技術路線。

行業學者分析，比起數十億元的基礎研發投資本身，該項目將促進企業和產業鏈上下游加碼投入全固態電池研發，引發「鯰魚」效應，或帶動萬億元級別的市場，為全球綠色轉型和世界範圍的可持續發展注入新的動力。

A股固態電池概念拉升

該消息公布後，A股固態電池概念拉升，金龍羽(深：002882)直線漲停，翔豐華(深：300890)大漲10%，東方鋯業(深：002167)、德福科技(深：301511)、上海洗霸(滬：603200)、三祥新材(滬：603663)等快速跟漲。截至收盤，翔豐華漲超8%，東方鋯業、金龍羽、三祥新材漲超7%，道明化學、上海洗霸漲超6%。

近期中國多家企業公布固態電池研發相關進展。上周國軒高科（深：002074）宣布 ，公司發佈了三款電池，分別是5C超充G刻電池、4695星晨三元電池、金石全固態電池。

去年12月下旬，長安汽車（深：000625）公告稱，與贛鋒鋰業（深：002460）簽署合作備忘錄，推進（半）固態電池研發合資項目及製造產業化項目，並基於下一代汽車動力電池（半）固態電池研發合作。

寧德時代首席科學家吳凱在今年4月28日的CIBF2024先進電池前沿技術研討會上表示，公司的全固態電池研發目前處於技術和製造成熟度評分為4的水平。此外寧德時代計劃到2027年實現全固態電池的小批量生產。