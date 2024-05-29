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在岸人民幣跌至6個半月新低 國有大行據報離岸市場維穩

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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近期美元表現持續強勢，人民幣連續承壓。在岸人民幣匯價今日收盤報7.2487，較上個交易日4時30分收盤價跌17點子，兩連跌，創去年11月16日以來近六個半月新低。離岸價在7.266水平徘徊。

官方開出的人民幣中間價報7.1106，較上個交易日跌5點子，兩連跌，為1月23日以來逾四個月低位，但仍較市場的預測強近1,400點子。

路透引述消息人士表示，最近幾個交易日，國有大行在離岸市場積極操作，買入美元然後在即期市場賣出，以維穩人民幣滙價。

消息人士指出，國有銀行在離岸市場的維穩策略與過去幾個月略有不同。過去幾個月，他們主要通過收緊離岸人民幣流動性，以提高做空人民幣匯率的成本。

此外，交易員表示，官方人民幣中間價持續錨定日內交易區間下限，短期匯價走弱空間受限。一外資行交易員稱，7.25關口暫時阻力較大，因為一旦突破，「距離跌停就很近了」。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰指出，中國央行允許人民幣在美元利率長時間維持高位的環境下貶值，不過只能以一種漸進和有序的節奏。從中間價的調整幅度來看，中國央行意圖放緩貶值節奏，而不是捍衛某個點位。

他又指，中國國內的增長前景有所改善，但市場參與者仍對中國房地產的復甦存疑。

另外，人行今日進行2,500億元人民幣七天期逆回購操作，扣除到期的逆回購，單日在市場淨投放2,480億元人民幣。

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