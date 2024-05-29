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國務院：逐步取消各地新能源汽車購買限制

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撰文： 袁瑋婧

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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國務院最新發布《2024-2025年節能降碳行動方案》，要求2024年單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，重點領域和行業節能降碳改造形成節能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸。其中提到，要逐步取消各地新能源汽車購買限制。

方案提出，2024年，非化石能源消費佔比達到18.9%左右。2025年，非化石能源消費佔比達到20%左右，重點領域和行業節能降碳改造形成節能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸。

方案稱，要逐步取消各地新能源汽車購買限制，落實便利新能源汽車通行等支持政策；要推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊；到2025年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較2020年降低5%。

同時，要從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能合理布局硅、鋰、鎂等行業新增產能；合理布局硅、鋰、鎂等行業新增產能；到2025年底，再生金屬供應佔比達到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。

此外，方案稱，要合理調控石油消費，推廣先進生物液體燃料、可持續航空燃料。加快頁岩油氣、煤層氣、致密油氣等非常規油氣資源規模化開發。有序引導天然氣消費，優先保障居民生活和北方地區清潔取暖。

方案還指出，完善價格政策。落實煤電容量電價，深化新能源上網電價市場化改革，研究完善儲能價格機制。嚴禁對高耗能行業實施電價優惠。

 

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