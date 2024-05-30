中阿合作論壇部長級會議今開幕 習發表主旨講話

中國阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議今日在北京舉行。國家主席習近平出席會議開幕式並發表主旨講話。

習近平指出，中方對首屆中阿峰會成果落實情況感到滿意，願同阿方發揮好峰會戰略引領作用，持續推動中阿關係跨越式發展。中國將於2026年在中國舉辦第二屆中阿峰會，相信這將成為中阿關係又一座里程碑。

提「五大合作格局」

習指，他在首屆中阿峰會期間提出，推進中阿務實合作「八大共同行動」取得重要早期收獲，中方願以此為基礎，同阿方構建「五大合作格局」，包括更富活力的創新驅動格局、更具規模的投資金融格局、更加立體的能源合作格局、更為平衡的經貿互惠格局，以及更廣維度的人文交流格局。

會議將由中共中央政治局委員、外長王毅，以及阿方主席、毛里塔尼亞外長馬爾祖克共同主持。

外交部發言人鄧勵早前表示，本次會議將重點就落實領導人共識、拓展中阿各領域合作、加快推進中阿命運共同體建設進行深入探討，研究具體舉措。會議計劃通過多份成果文件，將進一步凝聚中阿共識，規劃下階段合作，並就巴勒斯坦問題發出中阿共同聲音。

王毅在會議前夕，先後同出席會議的阿拉伯國家外長或代表以及阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特會面。王毅同蓋特會面時強調，巴勒斯坦問題是這次部長級會議的重要議題。在巴勒斯坦問題上，阿拉伯國家的合理關切和正義立場就是中方的關切和立場。而王毅同敘利亞外長米格達德會面時亦說，敘利亞是中東問題的重要一方，沒有敘利亞的參與，中東問題難以得到全面、徹底解決。

另外，王毅同阿爾及利亞外長阿塔夫會面時，就烏克蘭危機等問題交換看法。王毅強調，中方主張通過對話談判解決烏克蘭危機，始終致力於勸和促談，支持一切有利於政治解決危機的努力。阿塔夫表示，中國同巴西日前達成關於政治解決烏克蘭危機六點共識，有助盡早結束戰爭、恢復和平，阿方對此表示支持。