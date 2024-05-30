習：中方2026年辦第二屆中阿峰會 與阿方構建五大合作格局

中國阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議今日在北京舉行。國家主席習近平出席會議開幕式並發表主旨講話時表示，中國願同阿拉伯國家持續對接發展戰略，將同阿方進一步加強油氣領域戰略合作。

習近平指出，中方對首屆中阿峰會成果落實情況感到滿意，願同阿方發揮好峰會戰略引領作用，持續推動中阿關係跨越式發展。中國將於2026年在中國舉辦第二屆中阿峰會，相信這將成為中阿關係又一座里程碑。

習指，他在首屆中阿峰會期間提出，推進中阿務實合作「八大共同行動」取得重要早期收獲，中方願以此為基礎，同阿方構建「五大合作格局」。

一是更富活力的創新驅動格局。中國將同阿方在生命健康、人工智能、綠色低碳、現代農業、太空資訊等領域共建10家聯合實驗室；願同阿方共建空間碎片聯合觀測中心、北斗應用合作發展中心，加強載人航太、民用客機等合作。

二是更具規模的投資金融格局。中方願與阿方設立產業與投資合作論壇，加速實施中東工業化專款、中阿金融合作專案貸款合作專案。中方支持雙方金融機構加強合作，歡迎阿拉伯國家在華發行「熊貓債」，歡迎阿方銀行機構加入人民幣跨境支付清算系統，願同阿方深化央行數字貨幣領域交流合作。

三是更立體的能源合作格局。中國將同阿方進一步加強油氣領域戰略合作，對接供應安全與市場安全；願同阿方共同進行新能源技術研發與裝備生產。中國將支持中國能源企業和金融機構在阿拉伯國家參與總裝置容量超過300萬千瓦的再生能源項目。

四是更平衡的經貿互惠格局。中國將持續積極推動實施30億元人民幣的發展合作項目；願同阿方加速雙邊與區域自由貿易協定談判，推動電子商務合作對話機制建構。中國歡迎阿方積極參與中國國際進口博覽會，願擴大自阿方進口非能源類產品特別是農業產品。

五是更廣向的人文交流格局。中方願與阿方設立「全球文明倡議中國-阿拉伯中心」，擴大中阿改革發展研究中心規模影響。中國將每年邀請阿方200名政黨領袖訪華，未來5年將與阿方力爭實現1000萬遊客互訪。

他又表示，去年10月以來，以巴衝突劇烈升級，人民遭受沉重苦難，戰爭不能再無限繼續，正義也不能永久缺席，「兩國方案」更不能任意動搖。中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。

追加5億元人民幣援助 緩解加沙危機

中國將在前期1億元緊急人道援助的基礎上，再提供5億元人民幣援助，支持緩解加沙人道主義危機和戰後重建；將向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供300萬美元捐款，支持工程處向加沙地區提供緊急人道主義援助。

會議將由中共中央政治局委員、外長王毅，以及阿方主席、毛里塔尼亞外長馬爾祖克共同主持。

外交部發言人鄧勵早前表示，本次會議將重點就落實領導人共識、拓展中阿各領域合作、加快推進中阿命運共同體建設進行深入探討，研究具體舉措。會議計劃通過多份成果文件，將進一步凝聚中阿共識，規劃下階段合作，並就巴勒斯坦問題發出中阿共同聲音。