中美熊貓再合作 謝鋒：「熊貓擁抱者」不該被抹黑攻擊

據央視新聞報道，中國野生動物保護協會近期與美國史密森尼學會國家動物園就新一輪大熊貓國際保護研究合作達成一致並簽署協議。

根據協議，來自中國大熊貓保護研究中心的一對大熊貓「寶力」（雄性，2021年8月出生）和「青寶」（雌性，2021年9月出生）將於今年晚些時候赴美開啟新一輪大熊貓保護研究合作。

旅居美國23年的大熊貓「美香」與「添添」，以及在華盛頓出生、3歲的「小奇跡」，去年11月已運返中國。

據中國駐美大使館網站消息，當地時間2024年5月29日，美國華盛頓國家動物園舉辦新聞發布活動，宣布與中方開啟新一輪大熊貓保育合作。中國駐美大使謝鋒受邀出席並致詞表示，他記得電影《功夫熊貓》中有這樣一句台詞，「想成為什麼樣的人，全看你自己的選擇。」為兩國人民福祉和世界前途命運計，中美應該選擇做夥伴，而不是當對手。 「熊貓擁抱者」不該被抹黑攻擊；若說到「保護主義」，應該保護的是生物多樣性。

他說，期待大家能像關心大熊貓一樣關心中美關係，共同努力開創和平與繁榮的明天。